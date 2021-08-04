«ДНР»: Пять человек умерли от коронавируса

За минувшие сутки, 3 августа, в отдельных районах Донецкой области коронавирусную инфекцию диагностировали у 417 человек. Пятеро человек скончались от осложнений, вызванных вирусом.



Медики при группировке «ДНР» подтвердили с начала пандемии 48 929 случаев коронавируса. Из них 40 615 человек выписали, а 3 640 умерли. Продолжают лечение 4 468 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 189 заболевших пневмониями, з них было госпитализировано 131. Всего на лечении находится 1 806 пациентов с пневмониями, из них 742 на кислородной поддержке (+46 за сутки).



Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.

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