На Донетчине план вакцинации выполняется только в двух громадах – Кириленко

В Донецкой области достаточно вакцин от коронавируса, подготовленных центров вакцинации и мобильных бригад. Однако план вакцинации не выполняется в основном из-за нежелания жителей делать прививки. Об этом рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за июль.



По его словам, в области есть утвержденный план вакцинации. В приоритете – работники медицины и образования, учитывая приближение 1 сентября и начало нового учебного года.



«Основная проблема – это нежелание. Мне очень жаль из-за какого-то непонимания населением или опасений вакцинации. А потом придется информировать о тех ужасных цифрах, которые могут быть, потому что коронавирус и пандемия никуда не исчезли», – подчеркнул глава ОГА.



Он отметил, что в области работают центры вакцинации, а также 195 мобильных бригад, вакцина есть в достаточном количестве.



«Но сейчас план вакцинации до конца августа у нас выполняется всего в двух громадах – это Криворожская и Селидовская громады. В других громадах процент очень низкий», – констатировал Кириленко.



Он заявил, что связывает такую ситуацию напрямую с работой глав громад и их желанием заботиться о здоровье населения, а потому будет принимать соответствующие «не очень приятные» меры в рамках своих полномочий.



«Разъяснять, рассказывать – это прямая ответственность глав громад, которую я также не буду перекладывать с себя на них, но у меня с ними будет отдельное общение», – добавил глава области.