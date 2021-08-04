Всего пять жителей ОРДО вакцинировались, проехав через КПВВ

Лишь пять человек с пропиской в отдельных районах Донецкой области вакцинировались от коронавируса на подконтрольной территории региона. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на брифинге.



При этом 4 615 человек прошли экспресс-тесты на КПВВ во время пересечения админграницы.

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Кириленко отметил, что группировки «Л-ДНР» умышленно ограничили выезд через КПВВ на Донбассе.



В то же время на подконтрольной территории Донецкой области уже получили первую дозу вакцины от ковида 134 794, вторую – 87 966 человек.