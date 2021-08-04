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В Минздраве рассказали о симптомах «Дельта»-штамма коронавируса

04 августа 2021, 19:54

В Минздраве рассказали о симптомах «Дельта»-штамма коронавируса

Симптомы при заражении коронавирусом штамма «Дельта» отличаются от тех, которые наблюдались ранее, сообщили в министерстве здравоохранения Украины.  

«Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса – менее распространены. Также сообщают о более серьезных симптомах, включая нарушения слуха, желудочно-кишечных проблемах и образовании сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене», – рассказали в Минздраве.

Там также привели данные исследования ученых из Китая, которые говорят о том, что концентрация вируса штамма «Дельта» в крови зараженного человека в 1000 раз больше, чем было у инфицированных первоначальным штаммом. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду и распространять вирус на других людей.

«Вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом "Дельта" намного выше, если вы не вакцинированы. Если все же заражение произошло, полностью вакцинированные лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме», – подчеркивают в Минздраве.

Выбрать ближайший пункт или центр вакцинации можно здесь.

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