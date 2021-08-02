Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.



Он напомнил о запрете на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты менее 80% сотрудников.



«Аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель»,- написал он на странице в Facebook.



По словам Радуцкого, в Украине в настоящее время достаточно вакцин для иммунизации.



«Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на минувшей неделе более 2,5 млн [доз]. Вакцинация открыта для всех желающих», — подчеркнул он.



Радуцкий добавил, что «теперь каждый решает сам — досуг и полноценная работа или вынуждены ограничения на время очередной волны коронавируса».