На Луганщине четыре больницы будут переоборудованы при поддержке правительства Германии

В Луганской области были выбраны четыре больницы, которые модернизируют за счет средств немецкого банка KfW при поддержке правительства Германии.



Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, состоялось подписание рамочного соглашения между руководителями этих больниц и представителями немецкой стороны.



«Международными партнерами планируется существенно улучшить способности учреждений первичной и вторичной медицинской помощи противодействовать COVID-19 и последствиям пандемии путем энергоэффективного обновления помещений, поставки медицинского оборудования и проведения учебных мероприятий для медперсонала и руководителей учреждений», – говорится в сообщении.



Проект будет реализовываться в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Срок внедрения – 2021-2024 годы, общий размер гранта составит 13,1 млн евро.



От Луганской области по итогам конкурса для участия в проекте выбрали такие больницы: КНП «Сватовская многопрофильная больница», вторая амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» в Северодонецке, кардионеврологическое отделение КНП «Старобельская многопрофильная больница», КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» в Рубежном (первая и вторая амбулатории).

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