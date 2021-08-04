Кулеба и Ермак обсудили ситуацию на Донбассе с советником Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили в Вашингтоне с советником американского президента Джейкобом Салливаном ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает Офис президента.



В ходе встречи также обсуждалась подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча со своим американским коллегой Джо Байденом, которая запланирована на 30 августа.



Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.



«Особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформ», — уточнили в ОП.