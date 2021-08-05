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В Украине выявили более тысячи случаев коронавируса за сутки

05 августа 2021, 08:14

В Украине выявили более тысячи случаев коронавируса за сутки

За среду, 4 августа, в Украине выявили 1 052 новых случаев заражения коронавирусом, что на 68 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 542 пациента, а 25 человек умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 256 397 человек. Из них выздоровели 2 188 815 пациентов, а 53 049 человек умерли.

Вчера провели 46 074 тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

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