В Украине выявили более тысячи случаев коронавируса за сутки

За среду, 4 августа, в Украине выявили 1 052 новых случаев заражения коронавирусом, что на 68 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 542 пациента, а 25 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 256 397 человек. Из них выздоровели 2 188 815 пациентов, а 53 049 человек умерли.



Вчера провели 46 074 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.