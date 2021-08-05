Начальник полиции Киева Андрей Крищенко решил покинуть свой пост и написал заявление об отставке. Об этом сообщает «Цензон.Нет».



Крищенко занимал должность замглавы Национальной полиции — начальника Главного управления Нацполиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.



До начала боевых действий на Донбассе Андрей Крищенко возглавлял милицию Горловки. В апреле 2014 года он защищал здание Горловского управления милиции во время штурма со стороны пророссийских боевиков. В частности, Крищенко сбросил российский флаг с крыши управления.