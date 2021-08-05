Боевики требуют от ОБСЕ заранее согласовывать мониторинговые визиты

Наблюдатели миссии ОБСЕ по-прежнему сталкиваются с ограничением в передвижении на Донбассе. В некоторых случаях боевики требуют заранее согласовывать мониторинговые визиты. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, свободу передвижения миссии 3 августа ограничивали на блокпосте ВСУ в Новотошковском Луганской области и на 2 блокпостах боевиков в Старомихайловке и Новоазовске Донецкой области.



«На блокпосте вблизи н. п. Новотошковское (подконтрольный правительству, 53 км к западу от Луганска), военнослужащий Вооруженных сил Украины отказал патрулю Миссии в проезде на юг, сославшись на наличие неразорвавшихся боеприпасов в этом районе», — говорится в отчете.



Боевики на блокпосте возле Старомихайловки потребовали согласовать визит заранее. А на блокпосте у Новоазовска команде миссии отказали в проезде, сославшись на необходимость предоставить «сопровождение».



После примерно 70 минут ожидания сопровождение так и не было предоставлено, и наблюдатели покинули этот район.



Находясь на обоих блокпостах, наблюдатели видели, как его пересекали гражданские лица и транспортные средства.