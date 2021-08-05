В Краматорске с 1 сентября вводится бесплатный проезд для школьников и льготный – для студентов

В Краматорске с начала учебного года вводится льготный проезд для школьников и студентов. Такое решение приняли сегодня депутаты на сессии горсовета.



Согласно решению, с 1 сентября по 15 июня школьники будут ездить бесплатно, а студенты профессиональных лицеев, высших профессиональных училищ, центров профессионально-технического образования, техникумов, колледжей и вузов с 1 сентября по 15 июня будут платить половину от стоимости установленного тарифа.



«Вопрос льготного проезда стоит очень остро. Одной краматорской семье пассажирские перевозки одного ребенка стоят 450-500 грн в месяц. Поэтому сейчас важно, чтобы все школьники получили ученические билеты и уже с 1 сентября ездили бесплатно», – цитирует городского голову Краматорска Александра Гончаренко пресс-служба горсовета.



Мэр также отметил, что вузы, техникумы и училища подадут данные о своих учащихся до 15 сентября, поэтому они получат льготный проездной билет 1 октября. Но платить половину от стоимости тарифа студенты будут уже с 1 сентября по наличию студенческого билета.



Кроме того, родители детей, которые учатся за пределами Краматорской громады, но зарегистрированы в ней, также могут обратиться за получением ученического билета до 31 августа, контакты можно посмотреть здесь.

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