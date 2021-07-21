В Мариуполе с 1 августа подорожает проезд в городском транспорте

В Мариуполе исполком горсовета решил повысить стоимость проезда в транспорте с 1 августа. Цена одной поездки на муниципальном и частном автобусе и троллейбусе составит 10 грн, в трамвае – 9 грн, сообщает пресс-служба горсовета.



Как пояснил директор департамента транспорта и связи Василий Клат, основная составляющая в тарифе – фонд оплаты труда.



«В связи с карантином пассажиропоток упал на 30%. МТТУ понесло значительные убытки. В результате сотрудники остались без премии. Уже 18 водителей написали заявление на увольнение. Сейчас на предприятии существует 34 вакансии», – отметил он.



Кроме того, по словам Клата, стоимость дизельного топлива выросла на 44%, подорожали запчасти и оборудование. При этом город из бюджета должен покрывать льготы 200 тысяч жителей, пользующихся правом бесплатного проезда.



Директор департамента отметил, что экономически обоснованный тариф для трамвая и троллейбуса составляет 21 гривну, а для автобуса – более 12 грн. Но понимая, что такая цена будет неподъемной для большинства жителей, предложено минимальное увеличение стоимости, добавил чиновник.



Сэкономить на проезде мариупольцам предлагают за счет приобретения месячного проездного билета. Его стоимость составит 450 грн, что равняется 7,5 грн за одну поездку. Для студентов и школьников – 225 грн (3,75 грн за одну поездку).



Жители Мариуполя 18 июня создали петицию об отмене заявленного повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Петиция собрала 259 голосов при 250 необходимых. Однако исполком горсовета ответил на петицию отказом, разместив длинное обоснование, почему стоимость проезда все-таки будет повышена.



«Развивать городской транспорт без капитальных вложений невозможно. Учитывая вышесказанное и объем выполненных работ, увеличение стоимости проезда является необходимой мерой для обеспечения населения качественными транспортными услугами», – резюмировали городские чиновники в ответе на петицию.

Ранее стоимость проезда в общественном транспорте подняли в Краматорске. Билет в троллейбусах теперь стоит 8 гривен, в автобусах и маршрутках – 10 гривен. Аналогичная стоимость проезда в городском транспорте в Киеве. Краматорчане возмущались и собрали подписи под петицией об отмене повышения стоимости проезда, однако свое решение отменять горсовет Краматорска не стал.