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«Ситуации бывают разные»: Зеленский – о получении паспортов России жителями ОРДЛО

05 августа 2021, 20:21

«Ситуации бывают разные»: Зеленский – о получении паспортов России жителями ОРДЛО

Получение российских паспортов жителями временно оккупированных территорий может происходить в ситуации безысходности, потому однозначно это оценивать нельзя. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Люди разные, обстоятельства разные. Ведь кто-то остался там ухаживать за своими лежачими родными и, чтобы выжить, они вынуждены получать российские паспорта или какой-то другой "документ". Или чтобы иметь возможность там работать, а им говорят: сюда ты не можешь устроиться без российского паспорта. Это не снисходительность моя к таким людям – это мое сочувствие. Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту. Есть вынужденные в жизни меры, и мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Поэтому я считаю, что в плане паспортизации говорить о людях сложно, однозначно оценивать нельзя», – сказал глава государства в интервью телеканалу «Дом».

В то же время он подчеркнул, что в отношении РФ по поводу паспортизации – оценка однозначная, Россия нарушает международное право.

«По сути, паспортизация [на оккупированной части Донбасса] ничем не отличается от паспортизации, которая была в Крыму. Сначала ты раздаешь паспорта Российской Федерации, а потом ходишь и говоришь: я защищаю свое население, уже не только русскоязычное. Не только культуру, но и то, что они, мол, уже своих граждан защищают. Вот чем это опасно», – отметил Зеленский.

По его словам, с паспортизацией связана еще одна история – российских выборов. «Выборы в Госдуму, еще куда-то. И вот украинцы с российскими паспортами – их сажают в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то», – говорит президент.

Зеленский подчеркивает, что все это – временно, и Украина вернется на оккупированную часть Донбасса.

«Такие шаги обычно история смывает. Как после дождя, все это смоется, это все пройдет. И, может быть, когда-то в каких-то книгах останется одна строчка – ну, была в истории Украины паспортизация тогда еще оккупированной части Донбасса. Ну, была, а потом прошла, и все вернулось, и все вернула Украина», – резюмировал президент.

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