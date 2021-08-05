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Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя «русскими», уезжать в РФ

05 августа 2021, 11:27

Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя «русскими», уезжать в РФ

Для решения конфликта на Донбассе важно, чтобы каждый житель оккупированной его части сам себе ответил на вопрос — «кто ты» и решил — он с Россией или с Украиной. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил президент Владимир Зеленский.

«Есть выражение: "Человек находится в шпагате". Это он не знает, что делать, он долго выбирает и не может выбрать, и он не знает, кто он. Самое главное в этой истории — точно для себя понять: ты русский, ты в России (я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя) или ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты — гость?» — заявил президент.

Он подчеркнул, что Донбасс никогда не будет российской территорией.

«Просто никогда. Неважно, сколько это [будет] оккупировано, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом — и стена рухнет. Если не договорятся, люди все равно воспользуются моментом», — полагает глава государства.

В этой связи жителям неподконтрольной территории, считает Зеленский, уже сегодня важно самоопределиться.

«Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские", — большая ошибка оставаться жить на Донбассе... Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти, будет все строить. А часть Донбасса в оккупированном, в отрезанном виде никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет», — сказал украинский лидер.

При этом президент заверил, что «никто никого выгонять не будет», это должно быть самостоятельное решение человека.

«Поэтому, я считаю, для будущего своих детей и внуков — если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно», — заявил Зеленский.

«Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, поважаєш українську мову (даже если тебя не учили в школе, сам почитай книжки, все придет, говори, как хочешь), но если ты чувствуешь, что ты украинец, — будь там. Будь, держись, все равно эта земля будет деоккупирована в любом случае. Это история. Поэтому здесь нет: нормальный — ненормальный. Здесь есть: кто ты? Сам для себя ответь», — резюмировал президент.

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