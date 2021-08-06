Более тысячи заболевших ковидом фиксируют в Украине вторые сутки подряд

За четверг, 5 августа, в Украине выявили 1 081 новый случай заражения коронавирусом, что на 29 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 478 пациента, а 16 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 257 478 человек. Из них выздоровели 2 189 293 пациента, а 53 065 человек умерли.



Вчера провели 49 597 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.