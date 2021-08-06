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Кулеба, Ермак и Блинкен обсудили Донбасс во время встречи в США

06 августа 2021, 09:23

Кулеба, Ермак и Блинкен обсудили Донбасс во время встречи в США

Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак. Фото: МИД Украины Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Основной темой переговоров стала подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи с президентом Джо Байденом 30 августа.

В сообщении украинского МИДа подчеркивается, что стороны выразили уверенность, что переговоры украинского и американского лидеров укрепят стратегическое партнерство двух государств.

Как сообщает Офис президента Украины, отдельно стороны остановились на дальнейшем развитии украинского-американского партнерства в сфере безопасности и военно-технической сферах.

«Также во время встречи значительное внимание было уделено ситуации на Донбассе и совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины», — добавили в ОП.

Кроме того, представители Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности Украинского государства и региона в целом. Коснулись собеседники и темы реализации реформ в Украине. На Банковой отметили, что во время разговора был отмечен прогресс Украины в очистке судебной системы и борьбе с коррупцией.

Госсеркретарь Блинкен подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины. Кроме того, он заявил о «безоговорочной поддержке Крымской платформы» со стороны Штатов.

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