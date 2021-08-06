Кулеба, Ермак и Блинкен обсудили Донбасс во время встречи в США

Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



Основной темой переговоров стала подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи с президентом Джо Байденом 30 августа.



В сообщении украинского МИДа подчеркивается, что стороны выразили уверенность, что переговоры украинского и американского лидеров укрепят стратегическое партнерство двух государств.



Как сообщает Офис президента Украины, отдельно стороны остановились на дальнейшем развитии украинского-американского партнерства в сфере безопасности и военно-технической сферах.



«Также во время встречи значительное внимание было уделено ситуации на Донбассе и совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины», — добавили в ОП.



Кроме того, представители Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности Украинского государства и региона в целом. Коснулись собеседники и темы реализации реформ в Украине. На Банковой отметили, что во время разговора был отмечен прогресс Украины в очистке судебной системы и борьбе с коррупцией.



Госсеркретарь Блинкен подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины. Кроме того, он заявил о «безоговорочной поддержке Крымской платформы» со стороны Штатов.