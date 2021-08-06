Между прифронтовыми поселками Луганщины будет курсировать автобус

В Луганской области по меньшей мере 20 прифронтовых громад не имеют регулярного транспортного сообщения. Из-за этого жители отдаленных поселков испытывают большие трудности, когда пытаются добраться до больницы, управления Пенсионного фонда, получить социальные или административные услуги, посетить банковское отделение и тому подобное. Об этом сообщает Антикризисный медиа-центр.



Коммерческие автобусные рейсы на этих направлениях нерентабельны, а состояние дорог на некоторых участках такой, что частные перевозчики не хотят обслуживать прифронтовые громады. Ситуацию пытаются исправить гуманитарные общественные организации. Среди них «Пролиска» и «АДРА Украины». В этом году они вместе будут работать на 22 направлениях. Однако пока не указано, у какие конкретно прифронтовые поселки и по каким дням будет заезжать автобус.



Проект бесплатных пассажирских перевозок на прифронтовой Луганщине реализует Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.