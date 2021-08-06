«ЛНР» ввела новые ограничения из-за коронавируса

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории ограничено время работы предприятий общественного питания, а также сокращено число очных мероприятий из-за ситуации с ковидом. Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия», говорится на сайте «правительства ЛНР».



Так, ограничение режима работы кафе и ресторанов следующие: время работы с 22:00 до 06:00, заполняемость не более 30% от расчетной вместимости. В тоже время доставка еды не ограничена по времени. Срок действия ограничений — до 1 октября 2021 года.



Кроме этого «комиссия» рекомендовала организациям и учреждениям максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников.

За все время пандемии в ОРЛО подтверждают 7 115 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 600 пациентов выздоровели, а 634 человека умерли.