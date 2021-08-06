Несколько больниц на Донетчине получат финансирование правительства Германии

В Донецкой области будет реализован проект по усилению способности медучреждений противодействовать COVID-19 и последствиям пандемии, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Как отмечается, проект реализуется за счет финансирования Немецкого государственного банка развития (KfW). На реализацию этого проекта правительство Германии выделило 13,1 млн.евро.



«Из 39 поданных заявок на участие в конкурсе было отобрано 3 субпроекта, которые включают финансирование 5 медицинских учреждений области. Вскоре планируется подписание меморандумов о сотрудничестве по улучшению условий предоставления медицинских услуг в городах Доброполье, Дружковка и Мариуполь», – уточнили в Донецкой ОГА.



В рамках проекта будет профинансировано энергоэффективное обновление помещений и поставка медицинского оборудования для амбулаторий №3 и №4 Центра первичной медико-санитарной помощи Дружковки, Добропольской больницы интенсивного лечения, а также амбулаторий №5 и №6 Центра медико-санитарной помощи №3 Мариуполя.



Прогнозная сумма финансирования составит более 70 млн. грн. Воспользоваться услугами медицинских учреждений смогут более 50 тысяч человек.

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