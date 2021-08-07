«ЛНР»: Шестеро пациентов с ковидом умерли за сутки

В отдельных районах Луганской области медики при группировке «ЛНР» зарегистрировали 48 новых случаев коронавируса. Шестеро человек умерли от осложнений, вызванных вирусом.



Всего с начала пандемии «ЛНР» подтвердила 7 163 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли – 640 человек, выздоровели – 5 680 человек.



Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.