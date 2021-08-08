В Украине коронавирус выявили у 619 человек за сутки

За субботу, 7 августа, в Украине зафиксировано 619 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 435 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 235 пациентов, а 10 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 259 151 человека. Из них выздоровели 2 190 921 пациент, а 53 095 человек умерли.



Вчера провели 33 089 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Одесской (50), Харьковской (38) областях и в Киеве (53).