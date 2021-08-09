Еще 300 случаев коронавируса выявили в Украине

За воскресенье, 8 августа, в Украине зафиксировано 300 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 319 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 281 пациент, а 5 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 259 451 человека. Из них выздоровели 2 191 202 пациента, а 53 100 человек умерли.



Вчера провели 16 720 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.