Штаб ООС зафиксировал четыре обстрела за сутки

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе осуществили четыре обстрела украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что НВФ вели огонь по позициям украинских военных в районе Светлодарска, Золотого-4, Широкиного, Новоалександровки.



Потерь среди украинских военных не зафиксировано.



В свою очередь группировка «ДНР» утверждает, что 8 августа под обстрел попали ее позиции у Безыменного, Сханки и Ужовки (Ленинского).



Группировка «ЛНР» заявила про обстрел своих позиций в районе Золотого-5.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.