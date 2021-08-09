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Донбасс и не только. Кулеба назвал три блока вопросов на встрече Зеленского с Байденом

09 августа 2021, 09:03

Донбасс и не только. Кулеба назвал три блока вопросов на встрече Зеленского с Байденом

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая состоится в Вашингтоне 30 августа, будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

По словам главы МИД, во втором блоке обсудят вопросы российской агрессии на Донбассе и оккупация Крыма.

«Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться», — отметил Кулеба.

Третий блок вопросов будет посвящен экономике.

«Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны», — пояснил министр.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак на минувшей неделе посетили Вашингтон для подготовки визита президента Владимира Зеленского. 

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