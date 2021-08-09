Кулеба назвал участие США в Нормандском формате только одной из опций

США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться вопрос подключения США к Нормандскому формату.



«Будут обсуждаться абсолютно все опции, в том числе и такие, которые сейчас не находятся в публичном пространстве и их не обсуждают эксперты. Но идеи у нас есть, мы их проговаривали сейчас во время визита в Вашингтон. Безусловно, президенты тоже об этом будут говорить. США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Потому что они абсолютно решительно поддерживают нас в этой борьбе», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».



Он подчеркнул, что не стоит зацикливаться только на одной идее — участии США в Нормандском формате.



«Но у любой идеи есть конкретные последствия, обстоятельства, при которых она может быть или не может быть реализована. И когда речь идет о Нормандском формате, то, безусловно, здесь речь идет не только сразу о позиции Франции и Германии, но и о позиции России — и все это нужно учитывать. Но не нужно зацикливаться на какой-то одной опции. Нужно найти такую опцию, которая даст результат — и именно на это направлен разговор. Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в Нормандском формате — это одна из идей, одна из опций», — пояснил глава МИД.



В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.