Штаб ООС зафиксировал 9 нарушений «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки, 9 августа, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что позиции украинских военных обстреляли в районе Пивденного, Широкино, Попасной, Новолуганского, Катериновки, Новотошковского, Новомихайловки.



Кроме того, на в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Подчеркивается, что украинская сторона открывала огонь в ответ.



Боевых потерь в рядах украинских военных не зафиксировано.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что под обстрел попали ее позиции в районе шахты «Трудовская» в Донецке, Безыменного, Байрака, Ленинского (Ужовки).



Группировка «ЛНР» утверждает, что под обстрел попали ее позиции в районе Калиново-Борщеватого, Молодежного, Голубовского.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 8 августа 2021-го зафиксировала не менее 48 749 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.