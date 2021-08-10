Почти 800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 10 августа, в Украине зафиксировали 781 новый случай заболевания коронавирусом, что на 481 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 390 пациентов, а 24 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 260 232 человек. Из них выздоровели 2 192 592 пациента, а 53 124 человек умерли.



Вчера провели 44 553 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.