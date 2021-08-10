«ДНР» приговорила жителя Горловки к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

Допрос Сергея Сичкарука. Скриншот: «МГБ ДНР»

Так называемых Верховный суд группировки «ДНР» приговорил жителя Горловки Сергея Сичкарука к 12 годам лишения свободы за «госизмену». Об этом сообщает «МГБ ДНР».



Отмечается, что Сичкарук с 2002 по 2018 год служил инспектором в Никитовской исправительной колонии № 87.



Якобы в январе 2019 года Сичкарук после выхода на пенсию выехал на подконтрольную Украине территорию, где на КПВВ «Майорск» был задержан украинской спецслужбой и привлечен к негласному оперативному сотрудничеству со Службой безопасности Украины.



В «МГБ» утверждают, что Сичкарук добровольно сообщил фамилии сотрудников исправительной колонии № 87, анкетные данные и номера телефонов сотрудников своей смены, количество осужденных в колонии, а также другую информацию, которая интересовала СБУ.



По данным «МГБ», в Мариуполе Сичкарук был приговорен к году лишения свободы условно, что, как считают в группировке, «прямо подтверждает факт его добровольного сотрудничества с украинскими спецслужбами».



«ДНР» задержала мужчину в сентябре 2019 года во время его возвращения якобы для сбора разведывательной информации относительно воинских подразделений «Народной милиции».