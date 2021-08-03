«Я мать разведчика!» Как «ДНР» и «ЛНР» удерживают в тюрьмах сотни людей для возможного обмена пленными

Встреча после обмена пленными 29 декабря 2020 года. Фото: Офис президента Украины

«Новости Донбасса» публикуют материал «Новой газеты».



Обмен пленными на Донбассе, как чуткий поплавок, наглядно демонстрирует состояние мирного процесса. Сейчас на этом фронте хуже некуда. В Донецке и Луганске скопились сотни арестованных «шпионов СБУ», то есть в некоторой степени лояльных Украине граждан, многих из них взяли в плен еще до начала карантина из-за COVID-19. Немало среди арестованных и «твиттерян» — так называют блогеров, допустивших критику режима в соцсетях или просто повесивших картинку обстрела с включенной геолокацией, по которой можно установить, откуда прилетел снаряд. Обычно после ареста они проводят полтора-два года в СИЗО, после чего им присуждают еще 10 лет лишения свободы. Или больше. Главной их надеждой становится обмен на арестованных Украиной сепаратистов.



Однако в минском формате теперь не происходит даже обсуждения списков пленных. Почему? Официально позиция представителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» состоит в том, что никаких обменов не будет до полной юридической очистки ранее освобожденных Украиной сепаратистов. Дело в том, что часть людей, «попавших под обмен» в прошлые годы, не имеет ни приговоров, ни решений о помиловании. Зачастую власти Украины просто выпускали их, например, под личное обязательство явиться в суд или на допрос. Эти люди, вероятно, теперь живут где-то в России или на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, находясь при этом в украинском розыске.



«Обменов ждать даже не нужно! И комментариев не ждите, не хотим вселять необоснованные надежды родственникам — они же к нам потом идут!» — заявил «Новой газете» источник из Донецка, близкий к Минским переговорам.



Однако на деле все куда сложнее, чем «юридическая очистка сепаратистов».



Ярчайшим примером кризиса в переговорах по обмену пленных стала зимняя попытка Москвы снова ввести в процесс переговоров главного пророссийского политика Украины Виктора Медведчука. В январе «ЛНР» и «ДНР», как всегда в таких случаях, синхронно объявили, что хотят передать Украине группу удерживаемых лиц — в качестве жеста доброй воли и в одностороннем порядке, но только «при посредничестве Виктора Медведчука».



Реакция Киева была решительной. Попытку вернуть Медведчука в переговорный процесс в Офисе президента Украины сочли недопустимой — и в первую очередь недопустимой для себя. Заявленный «Л-ДНР» обмен провести не дали. А на самого Медведчука тут же обрушилась лавина санкций СНБО, а к лету дошло наконец и до обвинений в государственной измене.

Виктор Медведчук во время заседания Печерского райсуда, где ему избирали меру пресечения, Киев, 8 июля 2021 года. Фото: hromadske

В итоге политик, называющий себя кумом Владимира Путина, будет пребывать под домашним арестом в Киеве еще как минимум до 7 сентября. Последний раз суд продлил его арест 9 июля, что сказалось на росте рейтинга Зеленского внутри страны, но поссорило его с президентом России.



При этом тупик с обменами наблюдатели фиксировали еще с лета 2020 года. Причины его ясны всем причастным к процессу в Киеве и Москве. И непосредственно с фигурой Медведчука они никак не связаны. В дипломатичной манере ситуацию обрисовал курирующий Донбасс замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак в интервью изданию Рolitique Іnternationale: «Накануне второго тура выборов и в первые месяцы после вступления в должность мы получали от действующей сегодня команды Зеленского инициативы и предложения об урегулировании конфликта, а также о восстановлении добрососедских отношений с Россией. Мы потратили немало времени и сил для того, чтобы помочь реализовать эти инициативы».



Еще более откровенно ситуацию озвучил экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в одном из интервью: «Мы его как-то жестко кинули… Путина! Наобещали одно и не сделали ничего».



Действительно, России были обещаны прямые переговоры с властями самопровозглашенных республик. Чего, как вскоре понял сам Зеленский, президент Украины никак не может сделать без последствий для своего рейтинга и внутриполитических проблем.



Вскоре рухнул и план Москвы по введению в Минскую переговорную группу «Консультативного совета», где при посредничестве России могли бы общаться представители ОРДЛО и украинские чиновники.



Самым прямым образом все это отразилось на тех, кто сидит в тюрьмах «республик».



Местные колонии битком полны арестантами, ожидающими обмена. Весь 2019 год в «республиках» шли аресты проукраински настроенных жителей. Так, по давней традиции, «ДНР» и «ЛНР» пополняли свои «обменные фонды», чтобы затем предложить этих людей Киеву. Но из-за прекращения переговоров между Москвой и Киевом арестованные в конце 2019-го и в начале 2020 года жители Донбасса оказались в ловушке, которую еще больше усугубила начавшаяся пандемия. Под предлогом борьбы с ней в марте 2020 года «ДНР» и «ЛНР» закрыли «границу» с Украиной и тут же ввели во всех местах лишения свободы, перестали принимать продуктовые передачки, а в колониях запретили свидания.

Обмен пленными под Горловкой, 16 апреля 2020 года. Фото: Офис президента Украины

Срок не имеет значения



Структура мест заключения «ДНР» своеобразна. Она состоит из «официальных» колоний и СИЗО — с довоенной охраной и порядками, регламентированными передачами, связью с арестованными и все смягчающей коррупцией. И неофициальных — концлагерь «Изоляция» и подвалы «МГБ» и «УБОП МВД» — мест беспредельного применения силы в отсутствие каких бы то ни было правовых норм.

Но отловленные под обмены «политические» редко попадают в «Изоляцию» и под пытки. Невиновность большинства из них очевидна даже операм «МГБ». Это жители Донецка, Горловки или Макеевки, задержанные за посты в социальных сетях, частые поездки через линию соприкосновения и высказанные на людях неосторожные мысли.



Такие, как правило, попадают либо в камеру донецкого СИЗО, либо в барак камерного типа в 97-й колонии в Макеевке, выделенный специально для «политических». Всех их на следствии проводят по статьям «измена родине», «шпионаж в пользу иностранного государства» или более легкой статье 328 УК «ДНР» (возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства). И при этом подводят к смиренной позиции — срок не имеет значения, а важен «обмен на Украину» после любого приговора.

Кирилл Ермишев. Фото: предоставлено родственниками

Мамины пятерки



Родственников этих сотен арестованных можно описать как субкультуру отчаянных, но не отчаявшихся мам. Они делятся друг с другом информацией, собирают деньги на еженедельные продуктовые посылки, ищут неформальные и формальные каналы коммуникации со следствием, медицинским персоналом и администрацией СИЗО и занимаются взаимной психологической помощью.



Это своеобразный феномен «ДНР»: заключенные разбросаны по разным камерам и часто даже не знакомы друг с другом и совершенно точно не пересекались до ареста, а их родственники сплачиваются в группы взаимопомощи. Эти группы, чаще пятерки, перезваниваются, а встречаются «на передаче», без ошибок вычисляя родственников «шпионов» среди всех остальных.



«Мы все познакомились в очереди на передачи, — рассказывает Светлана Григорьевна Запорожец, мама Кирилла Ермишева. — Нас видно друг другу за километр — тех, у кого сыновья «шпионы».



Своих определить очень легко: стоят нормальные приличные мамы. Сразу подходишь и говоришь: «Вы статья 321-я, "шпиён"? И мы тоже "шпионы". Вот у Виктории Парфенюк была своя аптека, у меня туристическая фирма, да и все вот такие — нормальная публика, все что-то имели, как-то крутились. И дети наши тоже. Но вот он что-то там написал в социальных сетях... Мы вечно смеемся, хотя это как-то не смешно, но я говорю: "Я мать разведчика!" Господи боже мой, Рихарда Зорге взяли!»



Кирилл Ермишев — «перевозчик», зарабатывал на жизнь тем, что возил пенсионеров через линию соприкосновения по маршруту Донецк — Курахово. Такие ребята из-за частых «контактов с Украиной» находились в группе риска по определению. Но у Кирилла в деле был еще и нелояльный пост на странице во «ВКонтакте» от 2016 года. Такое может потянуть лет на 10.



Последние полгода автор этого материала общался с неформальной группой родственников шести заключенных: Дмитрия Парфенюка, Кирилла Ермишева, Богдана Максименко, Андрея Страхова, Дмитрия Сидельникова и Анатолия Качура.



«Сейчас новая волна арестов пошла, — рассказывает Виктория Парфенюк, мама Дмитрия Парфенюка. — Наши дети, они ж "шпионы", потому что у них паспорта Украины, а новые с паспортами "ДНР" — они все получаются "изменники родины". На "передаче" таких каждый раз человек по 7-8...»



«Перевозчики» Кирилл Ермишев и Дмитрий Парфенюк одногодки, им по 31 год. Дмитрию объявили приговор — 10 лет заключения. По словам мамы, давали 12, но учли, что у обвиняемого малолетний ребенок: дочке Дмитрия сейчас три года, а в день ареста ей был год и три месяца.



«Нашего мальчика задержали 16 сентября 2019 года на блокпосту, к нам в этот же день пришли с обыском, — рассказала Виктория Парфенюк. — Он ехал из Курахово, ночевал там и утром возвращался домой. Взяли его в шортах и шлепанцах, я стала писать требования сообщить мне, где он, принять посылку с теплыми вещами, продуктами... И снова ответила прокуратура: обвинен в шпионаже, арест продлен. С тех пор ничего — невестке дважды дали с ним увидеться, а мне запрещено. Как сказал невестке следователь: "Ваша мама слишком много задает вопросов"».

Дмитрий Парфенюк. Фото: предоставлено родственниками