На Донбассе ранены трое украинских военных

Сегодня, 10 августа, в результате очередного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ранены трое украинских военных. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».



Обстрел произошел в полосе ответственности данной ОТГ. Военнослужащие получили огнестрельные осколочные ранения.



«После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих – удовлетворительное», – говорится в сообщении.



О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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