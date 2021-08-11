Более тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 10 августа, в Украине выявили 1 122 новых случая заболевания коронавирусом, что на 341 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 160 пациентов, а 25 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 261 354 человек. Из них выздоровели 2 193 752 пациента, а 53 149 человек умерли.



Вчера провели 53 200 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.