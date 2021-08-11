У Зеленского рассказали, что он будет обсуждать на встрече с Ангелой Меркель

Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев 22 августа на встрече с президентом Владимиром Зеленским будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, это гарантии безопасности в связи с запуском «Северного потока-2», сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.



Он отметил, что эта встреча является логическим продолжением контактов президента Зеленского в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев.



«Меркель и Зеленский будут обсуждать, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска "Северного потока-2" попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением», – сообщил Никифоров.



Он добавил, что обязательно лидеры стран будут говорить о ситуации с безопасностью на Донбассе и о том, как реанимировать мирные переговоры, а также будут обсуждать двусторонние отношения, поскольку Германия – ключевой партнер Украины в Европе – в политике, в торговле, промышленности, энергетике, и потенциал для укрепления этих отношений большой.



«Визит Ангелы Меркель доказывает, что об Украине без Украины - ни слова, и что без прямых переговоров с президентом Украины самые важные вопросы безопасности в Европе – не решить», – подчеркнул Никифоров.



Он также сказал, что украинская сторона приглашает Меркель остаться на саммит «Крымской платформы» 23 августа, но пока неизвестно, примет ли она в нем участие.