Меркель посетит Киев 22 августа, сообщил пресс-секретарь Зеленского

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину 22 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.



«Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», — написал Никифоров на странице в Facebook.

23 августа, в Киеве пройдет первый, учредительный, саммит платформы по деоккупации Крыма — «Крымская платформа». Всего свое желание участвовать в работе платформы подтвердили уже около 40 стран мира.



Последний раз Владимир Зеленский и Ангела Меркель встретились 12 июля в ходе официального визита украинского президента в Германию. Они обсуждали ряд вопросов, в частности пути мирного урегулирования конфликта на Донбассею.



По итогам встречи Меркель выступила за имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также выразила приверженность Германии Минским договоренностям.