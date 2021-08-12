Глава ДонОГА не исключил, что вакцинация от ковида для учителей скоро станет обязательной

Если к началу нового учебного года украинские учителя и преподаватели не будут вакцинированы от коронавируса, правительство может сделать это условие обязательным для работников сферы образования. За такую инициативу выступает глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.



«В дальнейшем будут рассматриваться мероприятия относительно того, чтобы закрепить на уровне Кабинета министров общенациональную вакцинацию преподавательского состава», – сказал Кириленко во время общения с журналистами 12 августа.



Он предположил, что без сертификата о вакцинации в дальнейшем учителя и преподаватели не смогут приступить к своим профессиональным обязанностям. На данный момент в Украине подобные правила не действуют.



Кириленко отметил, что пока в Донецкой области проводятся другие мероприятия по популяризации вакцин от коронавируса среди населения, в том числе среди работников социальной сферы.