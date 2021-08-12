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Украина сообщила в суд Гааги о преступлениях РФ против объектов культурного наследия в Крыму

12 августа 2021, 16:56

Украина сообщила в суд Гааги о преступлениях РФ против объектов культурного наследия в Крыму

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) о военных преступлениях против объектов культурного наследия во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в обращении содержится информация о «широкомасштабном присвоении и разрушении объектов культурного наследия, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно».

«Культурные ценности, находящиеся в музеях АР Крым и г. Севастополь, а также культурное наследие, расположенное на этой территории, являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния и охраняются как национальным законодательством, так и международным правом», – подчеркивают в ОП.

В документе приведены факты широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия:
– Древний город Херсонес Таврический и его хора;
– Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале;
– Крымская астрофизическая обсерватория;
– Башня Константина и Доковая башня в Феодосии;
– Церковь Иоанна Предтечи в Керчи.

В информсообщении подробно описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и изменения культурных ценностей, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Также в документе указаны факты совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и подконтрольных им властей полуострова Крым, среди которых: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой «реставрации» объектов культуры, проведение незаконных раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление, а также перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.

Как сообщается, в настоящее время украинские органы правопорядка проводят расследование по 23 уголовным производствам по более 100 фактам умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры, незаконного проведения поисковых, археологических работ, вывоза культурных ценностей с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

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