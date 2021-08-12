Предприятие из Краматорска теперь продает бумажную посуду всему Донбассу

В центре трудовой реабилитации инвалидов «Печатный дом» Краматорска изготавливают бумажные стаканы. Социальному предприятию удалось наладить производство благодаря кредиту. Там решили воспользоваться программой международной организации USAID «Экономическая поддержка восточной Украины». Шестьдесят процентов стоимости оборудования, 1,3 миллиона гривен, предоставили грантодатели. А само предприятие потратило сорок процентов. Об этом сообщает славянский телеканал «С-плюс».



Сейчас предприятие продает свою продукцию кафе и поставщикам кофе из разных городов Донецкой области. «Печатный дом» трудоустраивает на работу преимущественно социально незащищенные слои населения – переселенцев и людей с инвалидностью. Сейчас 10 из 19 работников – люди с инвалидностью.



Пока на станке по изготовлению бумажных стаканов работает один человек. Этому делу Юрий Литвиненко учился больше месяца. В минуту станок производит полсотни бумажных стаканов, за час количество готовой продукции составляет более двух с половиной тысяч единиц. В дальнейшем скорость производства планируют увеличивать.



А запуск нового оборудования позволит увеличить ассортимент продукции и дополнительно еще трудоустроить людей.



Сейчас это единственное предприятие в Донецкой и Луганской областях, которое производит бумажную посуду. Продукцию покупают владельцы небольших магазинов и поставщики кофе в Бахмуте, Дружковке, Краматорске, Лимане, Покровскую, Святогорске. Также на предприятии уже планируют другие направления работы – изготовление эко-пакетов.