В России посчитали, что за полгода дали гражданство почти 200 тысячам украинцев

Российская Федерация с января по июнь 2021 года предоставила свое гражданство 184 385 гражданам Украины. Об этом говорится в статистических данных по миграционной ситуации МВД РФ.



Если верить статистике, то за этот период Россия выдала 16 202 документов о виде на жительство для украинцев. Всего в настоящее время в РФ по виду на жительство проживают 105 144 украинца, заявляет российское МВД.



Также в МВД РФ насчитали 154 339 частных визитов граждан Украины в РФ за январь-июнь: 102 662 украинца приехали на работу, 7 704 — учиться, 9 170 — как туристы, 3 078 — с деловой целью, 143 гражданина — гуманитарной целью и по иным причинам — 15 173 граждан.



Правда, не известно, вносили ли в статистику жителей неподконтрольного Донбасса, где в нарушение международного права и законодательства Украины Россия выдает свои паспорта. Кроме того, Украина не контролирует участки российско-украинской границы в ОРДЛО.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.



До конца 2021 года в ОРДЛО может быть выдано около 1 млн незаконных российских паспортов, а до конца 2024-го — более 2 млн.