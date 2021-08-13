Минобороны: В ходе перестрелки на оккупированном Донбассе погибли семеро человек

Нетрезвый боевик на Донбассе открыл стрельбу и применил гранату — погибло четверо наемников и трое местных жителя. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.



«На днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса т. н. "ДНР" после употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли семь человек — четыре наемники и трое местных жителей», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в данный момент виновник находится в розыске.



«Это также подтверждают перехваченные украинскими разведчиками переговоры российских наемников», — подчеркнули в ведомстве.