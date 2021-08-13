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Захватили админздание и пытали людей: Пятерых боевиков будут судить заочно

13 августа 2021, 18:01

Захватили админздание и пытали людей: Пятерых боевиков будут судить заочно

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении пяти боевиков, которые обвиняются в похищении людей, захвате отделения полиции и завладении транспортными средствами. Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 66-летний житель пгт Нью-Йорк (ранее Новгородское) организовал преступную организацию в середине апреля 2014 года. Полиция идентифицировала четырех человек в возрасте от 38 до 53 лет, которые входили в состав преступной организации.

«Поддерживая террористическую организацию "ДНР", лидер преступной организации разработал план захвата полицейского отделения в Торецке (в то время Дзержинского ГО ГУМВД Украины). 22 мая 2014 боевики, одетые в камуфляжную форму и угрожая автоматами "Калашникова", захватили админздание и до следующего дня она находилась под их контролем», — говорится в сообщении.

Следователи собрали доказательства относительно похищения и незаконного содержания четырех человек, в том числе двух сотрудников правоохранительных органов.

«Боевики жестоко избивали потерпевших руками и примерами предметов, похожих на автоматы "Калашникова", после чего вывозили в помещение исполкома, где незаконно удерживали и продолжали пытать. К двум сотрудников милиции применяли пытки, требуя предоставить информацию о месте расположения огнестрельного оружия, сохранялась в горотделе», — выяснили правоохранители.

Глава преступной организации и четверо участников преступной группы заочно привлекаются к ответственности по ч. 1 ст. 255 (Создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 2 ст. 27 (виды соучастников — исполнители), ч. 4 ст. 28, ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемые скрываются на временно оккупированной территории, они объявлены в розыск, они объявлены в розыск. Другие лица, которые входили в состав преступной организации, устанавливаются.

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