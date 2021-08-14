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Акция националистов в Киеве: протестующие пытаются прорваться к Офису президента

14 августа 2021, 14:39

Акция националистов в Киеве: протестующие пытаются прорваться к Офису президента

Фото: hromadske.ua Фото: hromadske.ua

В Киеве 14 августа проходит акция от националистических сил. Общественная организация от партии «Национальный корпус», а также организации «Традиция и порядок», С14 объявили шествие по центру столицы к Офису президента.

Протестующие среди прочего требуют отказаться от имплементации «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве и призывают не возобновлять подачу воды в Крым. Также участники акции выступают против «репрессий и сфабрикованных политических дел».

Фото: Telegram/Національний корпус

В правительственном квартале сотрудники Национальной гвардии не подпустили митингующих к Офису президента. Начались столкновения. Есть пострадавшие. Протестующие зажгли дымовые шашки.

Фото: hromadske.ua

В полиции сообщают, что участники акции протеста отказались пройти проверку на содержание опасных предметов на улице Банковой и тем самым спровоцировали столкновения с правоохранителями. Как отметил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, правоохранители были вынуждены применить полицейские меры принуждения.

«МВД Украины отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов будет свободно пропущен на площадь перед ОПУ», – написал Шевченко на своей странице в соцсети Facebook.

В «Нацкорпусе» сообщают, что «неизвестные патриоты» принесли автомобильные шины на акцию

Возле Офиса президента произошел взрыв. Известно о ранении как протестующих, так и полицейских.

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