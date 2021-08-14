Столкновения на Банковой: Глава МВД обещает наказать виновных, открыто уголовное дело

В результате столкновений во время акции протеста под Офисом президента пострадали восемь правоохранителей. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.



Он отметил, что Конституция Украины гарантирует право граждан на мирный протест, и полиция с Национальной гвардией «сегодня сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право».



Министр МВД пояснил, что для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов – оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ.



Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны оцепления, в результате чего восемь правоохранителей получили травмы и ожоги, констатировал Монастырский.



«Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом», – подчеркнул министр.



Он добавил, что любые насильственные действия, как по отношению к другим участникам мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными.

В Киеве 14 августа проходила акция националистических сил, в которой участвовали общественная организация от партии «Национальный корпус», а также организации «Традиция и порядок», С14. Протестующие среди прочего требовали отказаться от имплементации «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве и призывали не возобновлять подачу воды в Крым. Также участники акции выступали против «репрессий и сфабрикованных политических дел».



В правительственном квартале сотрудники Национальной гвардии не подпустили митингующих к Офису президента. Начались столкновения, в результате пострадали семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии. Также среди пострадавших – несколько граждан.