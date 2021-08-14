Ремонт КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом продлили до середины сентября

Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом не будет работать еще месяц. Об этом сообщает пресс-служба таможни в Херсонской области, АР Крым и Севастополе.



«Срок временного прекращения работы КПВВ "Чаплинка" таможенного поста "Крым" таможни в Херсонской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе продлен с 16 августа по 15 сентября 2021 года», – говорится в сообщении.



Как пояснили в ведомстве, это связано с продолжением ремонтных работ, согласно Положению об обустройстве контрольных пунктов въезда на временно оккупированные територии в Донецкой и Луганской областях, временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополя и выезда из них.



При этом отмечается, что на админгранице с Крымом в штатном режиме продолжают работать КПВВ «Каланчак» и «Чонгар».

КПВВ «Чаплинка» закрыт на ремонт с 7 июня. Предполагалось, что он займет две недели, но работы затянулись.