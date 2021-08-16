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Более 400 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

16 августа 2021, 08:12

Более 400 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 15 августа, в Украине выявили 417 новых случаев заражения коронавирусом, что на 278 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 248 пациентов, а 14 человек умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 266 329 человек. Из них выздоровели 2 197 075 пациентов, а 53 269 человек умерли.

Вчера провели 19 071 тестирование.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

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