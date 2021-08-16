В МВД назвали три версии гибели мэра Кривого Рога Павлова

В Министерстве внутренних дел Украины рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщил директор коммуникаций Артем Шевченко в эфире телеканала «Украина 24».



«Тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее. Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной, провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел. Скорее всего, так и есть, но это должно быть точно установлено», — рассказал он.



Спикер МВД отметил, что судебно-медицинская экспертиза оперативно установит причину смерти Павлова, а также характер ранения. Однако баллистическая экспертиза, в ходе которой специалисты изучат оружие, может занять больше времени.

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.



По факту смерти Павлова открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.



Президент Владимир Зеленский намерен в понедельник собрать руководителей правоохранительных органов в связи с этим инцидентом.