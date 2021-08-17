Почти 900 случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки

За понедельник, 16 августа, в Украине выявили 890 новых случаев заражения коронавирусом, что на 473 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 433 пациента, а 27 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 267 219 человек. Из них выздоровели 2 197 508 пациентов, а 53 296 человек умерли.



Вчера провели 47 429 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.