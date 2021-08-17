В Славянске закрыли городской кожно-венерологический диспансер

В Славянске закрыли коммунальное учреждение «Городской кожно-венерологический диспансер», передает 6262.



Учреждение было обособленным структурным подразделением областного клинического кожно-венерологического диспансера Краматорска.



Как рассказала бывшая главный врач закрытого диспансера Людмила Заболотная, больница прекратила свою деятельность из-за реформирования. Прошло сокращение сотрудников, а 13 августа учреждение опечатали.



Заболотная отметила, что из-за закрытия диспансера в трудной ситуации также оказались люди, которые обслуживались там либо состояли на учете. По ее словам, картотека осталась в опечатанном учреждении, и к документам сейчас нет доступа.



Глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях сообщил, что после реорганизации кожвендиспансера в городе остались две ставки врачей-дерматологов. Это позволит жителям проходить медосмотры в Славянске, отметил глава ВГА.

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