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В Славянске идет массовое сокращение медперсонала

12 августа 2021, 09:31

В Славянске идет массовое сокращение медперсонала

В Славянске в больницах областного и местного подчинения сокращают медицинских работников. Причина – значительное недофинансирование со стороны Национальной службы здоровья Украины, передает «С плюс».

В частности, в областной детской больнице планируется уволить 34 работника. Заявление на увольнение подал и директор.

Детская больница в Славянске стала областной после событий 2014 года, поскольку главное профильное медучреждение области осталось в Донецке. Но повышение статуса больницы не повлияло на материальную базу, капитальный ремонт в учреждении не проводился около 40 лет. Неприглядный интерьер в палатах и коридорах, старая сантехника и коммуникации – именно в таких условиях вынуждены лечить детей со всей подконтрольной Украине части Донецкой области.

Директор больницы Валерий Светличный говорит, что в учреждении начали так называемую оптимизацию в числе последних. По его словам, это требовалось провести еще несколько месяцев назад, но руководство хотело сохранить заведение в существующем виде. Однако непопулярные шаги все же пришлось делать. Экономить пытаются, сокращая медицинских сестер и обслуживающий персонал, даже с учетом того, что они получают маленькую зарплату.

Врачей сокращать не будут, но дефицит обслуживающего персонала безусловно скажется на качестве их работы, говорит директор областной детской больницы.

Сейчас глава медицинского учреждения ведет переговоры с департаментом здравоохранения облгосадминистрации о возможности выделения средств из областного бюджета на поддержку больницы.

Ранее начальница отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим подтверждала факт задержки финансирования от Национальной службы здоровья Украины и образования задолженности по зарплате медикам.

Первый транш НСЗУ поступил в город 30 июля. Как сообщил городской голова Славянска Вадим Лях, пришла сумма 4,25 млн грн, однако это только часть задолженности. 

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