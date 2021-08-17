Долг НСЗУ перед медиками Славянска достиг 9 миллионов гривен – глава ВГА

Задолженность Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) перед медиками Славянска составляет 9 миллионов гривен. Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook.



По его словам, в городской клинической больнице сформировался долг по зарплате за полтора месяца.



«Средства на зарплату поступают от НСЗУ. Она оплачивает пакеты услуг, которые лечебное заведение предоставляет пациентам. На сегодня долг НСЗУ составляет 9 млн грн. Пакеты в городе сохранены, медики продолжают лечить инсульты, принимать роды и т. д. Информации, что Нацслужба здоровья не продлевает договоры, у нас нет. Но деньги до сих пор не пришли. Причины, почему так произошло, неизвестны. Город направил письма в профильное министерство», – сообщил Лях.



Он отметил, что в системе здравоохранения Славянска на данный момент работает 1561 сотрудник. Согласно требованиям НСЗУ, будет сокращаться персонал, в целом – 148 ставок.



«Под сокращения попадут 52 человека. Среди них 7 медсестер. Остальные – бухгалтера, лифтеры, электрики и т. д. Врачей в этом списке нет... Сокращения происходят по всей стране, не только у нас в городе. Таково требование Национальной службы здоровья Украины. Нужно выходить на те средства, которые предоставляются», – подчеркнул глава города.



Он добавил, что финансировать медицину самостоятельно Славянск не сможет. Это противоречит Бюджетному кодексу, и городу не под силу взять на себя такие расходы.



«За семь месяцев текущего года НСЗУ перечислила на медицину Славянска 111,5 млн грн. Еще 32,6 млн выделил местный бюджет. То есть мы обеспечиваем лишь ¼ от потребностей», – пояснил Вадим Лях.



Он заверил, что в городе сделают выводы из этой ситуации и чтобы подобное не повторялось, создадут специальный стабилизационный фонд.