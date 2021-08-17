Рада соберется на заседание 23 августа по вопросам Крымской платформы

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 23 августа из-за саммита Крымской платформы. Об этом сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «РБК-Украина».



По ее словам, уже собраны 150 необходимых подписей.



«Будет проголосовано обращение Верховной Рады по сотрудничеству в рамках Крымской платформы», – отметила Кравчук.



Она сообщила, что планируется проголосовать обращение Рады к ООН, Парламентским ассамблеям НАТО, ОБСЕ, Совета Европы, Европарламенту и парламентам иностранных государств по поводу усиления сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.



По предварительной информации, заседание начнется в 16:00.



«Также 24 августа будет торжественное заседание в 13:00. Там не будут голосоваться решения, просто будет посвящено 30-й годовщине независимости Украины», – добавила Кравчук.