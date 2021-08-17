Авария в Уренгое: «ДНР» объяснила причину подорожания топлива на заправках

В «Республиканской топливной компании» при группировке «ДНР» заявили, что топливо на местных заправках продается с минимальной наценкой, хотя могло подорожать больше, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



Там уверяют, что с декабря 2020 года якобы растет биржевая цена на нефтепродукты и газ, а «РТК» работает с минимальной наценкой «для сдерживания роста розничной цены».



На предприятии также утверждают, что с августа текущего года стоимость газа начала расти быстрее в том числе из-за аварии, случившейся в российском Уренгое на газоперерабатывающем заводе «Газпрома».



При этом в «РТК» не знают, когда завершатся восстановительные работы на заводе и стабилизируется цена.



Как сообщается, стоимость на газа на заправках «ДНР» начала повышаться с июня, за это время цена топлива выросла с 28 до 34 руб. (с 10 до 13 грн по местному курсу валют). Стоимость бензина на марки А-95 и А-92 при этом достигла 53 и 51 руб. (около 20 и 19 грн) соответственно.